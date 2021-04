Antilia Case: वाजे के खुलासे पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब- मेरा नार्को टेस्ट करा लो

मुंबई। मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखे जाने के मामले में फंसे पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर बड़ा आरोप लगाया है। एनआईए को दिए गए एक लिखित बयान में वाजे ने आरोप लगाया है कि परब ने उसे एसबीयूटी के ट्रस्टियों को बुलाने के लिए बोला था और इसकी वजह उनसे (ट्रस्टियों) 50 करोड़ की रकम लेना था। हालांकि अब अनिल परब ने सामने आकर इन आरोपों का खंडन किया है।

अनिल परब ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि क्या एसबीयूटी के खिलाफ कोई जांच भी की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि वाजे द्वारा लगाए गए सब आरोप भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा हैं।

For the last 2 days, BJP workers were saying Anil Parab's name will surface & he'll have to resign. How did they know Sachin Waze will give a letter? It's clear that there's a plan of defaming Maharashtra Ministers: Maharashtra Min Anil Parab on Sachin Waze's letter against him pic.twitter.com/1flGehT0bN