नई दिल्ली। एससी/एसटी एक्ट मामले को लेकर मंगलवार को सवर्णों ने भारत बंद का एलान किया है। बीते 2 अप्रैल को हुए भारत बंद में फैली हिंसा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें साफ कहा गया है कि अगर आरक्षण के विरोध में हिंसा हुई तो स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश में राज्यों को कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें। अगर जरूरत पड़े तो धारा-144 लागू करें। बता दें कि भारत बंद को लेकर अब तक ग्वालियर को छोड़कर किसी जिले से कोई संगठन सामने नहीं आया है। इस वजह से प्रशासन ने ग्वालियर, भिंड और मुरैना में सोमवार से कर्फ्यू लगा दिया था।

सवर्णों ने किया भारत बंद का एलान

एससी/एसटी एक्ट संशोधन के खिलाफ इससे पहले बीते 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान देशभर में हिंसा देखने को मिली थी। इस हिंसा में करीब 12 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। मंगलवार को आयोजित बंद में फिर से हिंसा न फैले इसलिए गृह मंत्रालय सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, 2 अप्रैल के विरोध में सवर्ण और ओबीसी संगठनों ने 10 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया है।

उत्तर प्रदेश में धारा-144 लगाया गई

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। खबरों की मानें तो यूपी के कुछ इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई है। वहीं, मध्य प्रदेश में स्कूल-कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है, जबकि कई शहरों में इंटरनेट की सुविधा भी मंगलवार तक के लिए बंद कर दी गई है।

2 अप्रैल को हुई हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी

उल्लेखनीय है कि एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को देशभर में प्रदर्शन किया था। धीरे-धीरे यह विरोध प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। भारत बंद के आह्वान पर देश के अलग-अलग शहरों में दलित संगठन और उनके समर्थकों ने ट्रेन रोकीं और सड़कों पर जाम लगाया।

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में तोड़फोड़, जाम और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। इस दौरान जान-माल का भी काफी नुकसान हुआ था। देशभर में भड़की हिंसा में एक बच्चे समेत 8 लोगों की जान गई थी।

Ministry of Home Affairs has issued an advisory to all states to take necessary precautionary measures in view of calls on social media for Bharat Bandh by some groups on April 10.