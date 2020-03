संसद जा रहे अधीर रंजन चौधरी की कार पुलिस ने रोकी, 7 कांग्रेस सांसद लोकसभा से निलंबित

नई दिल्ली। संसद में बृहस्पतिवार का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की कार को पुलिस ने संसद भवन के अंदर जाने से रोक दिया, वहीं, लोकसभा के भीतर कांग्रेस के सात सांसदों को निलंबित कर दिया गया। चौधरी ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर तानाशाही रवैये पर रोक लगाने की मांग की है।

दरअसल लोकसभा में विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी कार को संसद भवन के अंदर आने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि इसमें 2020 का स्टिकर नहीं लगा था।

उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई ने उनके संसदीय कर्त्तव्यों में बाधा डाली है और यह विजय चौक पर तैनात दिल्ली पुलिसकर्मियों द्वारा उनके विशेषाधिकार का हनन है।

Raising an issue of breach of privilege against @DelhiPolice posted at Vijay Chowk pic.twitter.com/Pyi8aNcLm9

लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र के मुताबिक, "जब मैं 5 मार्च को दोपहर में अपराह्न सत्र में शामिल होने के लिए संसद भवन आ रहा था, विजय चौक पर तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मुझे यह कहते हुए संसद भवन जाने से रोका, कि मेरी कार में मार्च 2020 में जारी किया गया नया कार स्टिकर जरूर लगा दिखना चाहिए।"

उन्होंने आगे लिखा, "जब मैं इस मामले को लोकसभा के संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के पास ले गया, तब उन्होंने कहा वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कार्यालय आदेश 2019 का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह कार पास 31 मार्च 2020 तक वैध है।"

चौधरी ने लिखा, "विजय चौक पर तैनात दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मुझे संसद भवन में जाने से रोककर मेरे संसदीय कर्त्तव्यों में बाधा डाली है और यह विशेषाधिकार हनन है।" उन्होंने आगे यह भी लिखा कि वह इसी कार से 5 मार्च सुबह दो बार संसद भवन पहुंचे, लेकिन तब उन्हें प्रवेश करने से किसी ने नहीं रोका।

Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi on 7 Congress MPs suspended for rest of session: They reached the height of indiscipline & arrogance. Some pieces of paper were directly thrown at Speaker's chair (in Lok Sabha). This is highly condemnable & unpardonable. pic.twitter.com/t8CMH6X7FT