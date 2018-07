अर्जुन मेघवाल का बेतुका बयान, मोदी जी की योजनाओं का रिएक्शन हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं

नई दिल्ली। राजस्थान के अलवर में एक और मुस्लिम शख्स को गो तस्करी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। इस वक्त वैसे ही देश में मॉब लिंचिंग को लेकर खूब बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में इस तरह की घटनाओं को लेकर निर्देश जारी किए थे और केंद्र सरकार को एक नया कानून बनाने का आदेश दिया था। ऐसे में अलवर से सामने आई इस घटना ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किरकिरी करा दी है।

1984 के दंगे थे देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग

इस घटना को लेकर मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन मेघवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए अर्जुन मेघवाल ने इस घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि इस दौरान वो 'विवादित' बयान देने से नहीं बच पाए। भीड़ द्वारा हत्‍या के मामले में अर्जुन मेघवाल ने कहा-मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन इसका जुड़ाव हमारे अतीत से है। ऐसी घटनाएं बार-बार क्‍यों हो रही हैं? कौन इसे रोक सकता है? 1984 में सिखों के साथ जो हुआ वह देश के इतिहास में सबसे बड़ी मॉब लिन्चिंग की घटना है।

We condemn Mob lynching but this isn't a single incident. You have to trace this back in history. Why does this happen? Who should stop this? What happened with Sikhs in 1984 was the biggest mob lynching of this nation's history: Arjun Ram Meghwal ,Union Minister on Alwar lynching