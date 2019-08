अरुण जेटली की हालत नाजुकः हाल जानने पहुंचे जितेंद्र सिंह, दोबारा जा सकते हैं शाह

नई दिल्ली। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। यही वजह है कि लगातार पार्टी नेताओं से लेकर तमाम बड़े लोग अरुण जेटली की हाल जानने एम्स पहुंच रहे हैं। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह भी अरुण जेटली की सेहत जानने एम्स पहुंचने वाले हैं।

दरअसल अमित शाह देर रात भी एम्स जाकर अरुण जेटली की सेहत का हाल लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में कुछ घंटों के अंतराल से ही अमित शाह दोबारा एम्स पहुंच सकते हैं।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah leaves from AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) where BJP leader and former Union Minister Arun Jaitley is admitted. Union Health Minister Dr Harsh Vardhan is still present at the hospital. pic.twitter.com/2GOBUfgOyy