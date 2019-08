अरुण जेटली की सेहत में नहीं दिख रहा सुधार, दवा के साथ दुआओं का दौर भी शुरू

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और BJP नेता अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) की सेहत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। 9 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती होने के बाद से उनके फेफड़ों में लगातार पानी भर रहा है। यही वजह है कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ है। एक तरफ जहां देशभर से दिग्गज नेता अरुण जेटली की सेहत जानने एम्स पहुंच रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है।

अरुण जेटली के समर्थक उनके जल्द स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) में भर्ती अरुण जेटली से मिलने शनिवार को भी कई दिग्गज नेता पहुंचे।

इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी की पूर्व सीएम बसपा सुप्रीम मायावती, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे।

Delhi: RSS Chief Mohan Bhagwat leaves from AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) where BJP leader and former Union Minister Arun Jaitley is admitted. pic.twitter.com/MGHgYOZa2m