नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेशक आप नेताओं के साथ वित्त मंत्री अरूण जेटली से माफी मांग ली लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। खबर है कि जेटली आप नेताओं पर दायर मुकदमा वापस लेने के मूड में नहीं हैं। इतना ही नहीं वो माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशुतोष, दीपक वाजपेयी और राघव चड्ढा के खिलाफ एक और मुकदमा कर सकते हैं।

माफी नहीं एक और केस करेंगे जेटली

इससे पहले केजरीवाल समेत आप के नेताओं ने अपना माफीनामा पटियाला हाउस कोर्ट में सौंपा। इसके बाद माना जा रहा था कि जेटली द्वारा आप नेताओं को माफ कर दिया जाएगा लेकिन न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब जेटली उनकी माफी को ही आधार बनाकर नए सिरे से एक और मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं।

Defamation suit(by FM Arun Jaitley) not being withdrawn, Joint application being filed for decree based on apology by Arvind Kejriwal and other AAP leaders: Sources