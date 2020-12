Arunachal Pradesh : बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए स्मृति ईरानी ने जनता का जताया आभार

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मिली ऐतिहासिक जीत को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गर्व और आनंद का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को जिला पंचायत चुनाव को लेकर मतदान हुआ था। अभी 242 जिला पंचायतों में से बीजेपी ने 187 पर जीत दर्ज की है। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक बीजेपी के 6,450 ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए हैं। जबकि पासीघाट नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के दो प्रत्याशियों जीतने में कामयाब हुए हैं। इस जीत के लिए उन्होंने जनता का आभार भी जताया है।

In Arunachal Pradesh, BJP has won 187 Zilla panchayats out of 242 Zilla panchayat seats. The party also registered victory in over 6,450 gram panchayats, and in Pasighat Municipal Council elections where Congress won only two seats: Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/5nPi8uJhSm