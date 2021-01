Arvind Kejriwal : 2 सालों में 6 राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़ेगी AAP

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने पार्टी के विस्तार करने की योजना का संकेत देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी दो वर्षों में छह राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इन राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं।

The violence of January 26 is unfortunate and strict action should be taken against anyone who is actually responsible for it. Whatever happened on that day cannot stop this movement. We all should support farmers but in a peaceful manner: Delhi CM & AAP convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/EOxpJqTmL9