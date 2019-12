केजरीवाल ने चुनाव के समय पूरा किया एक और 'चुनावी वादा', 16 दिसंबर से मिलेगा फ्री वाई-फाई

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत जल्द लोगों को फ्री वाई-फाई की सुविधा मिलने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 16 दिसंबर से लोगों को फ्री वाई-फाई की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में फ्री वाई-फाई देना एक चुनावी वादा था जो उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पूरा किया है।

100 हॉटस्पॉट के साथ शुरू होगी ये सेवा

अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 16 दिसंबर से लोगों को फ्री वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कुल 11 हजार वाई-फाई के हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। हालांकि अभी 16 तारीख को सिर्फ 100 हॉटस्पॉट के साथ इस सेवा की शुरूआत की जाएगी। आपको बता दें कि इस सेवा के तहत हर यूजर को 15 जीबी डेटा फ्री मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, ये वाई-फाई हॉटस्पॉट सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Subsequently, every week 500 wifi hotspots will be added, and within 6 months these 11,000 hotspots will be set up. https://t.co/QgxiwqAeiT pic.twitter.com/0NjbiH82IZ