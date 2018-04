नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माफी मांगने का सिललिसा थमा नहीं है। मानहानि के कई मामलों का सामने कर रहे सीएम केजरीवाल ने अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी माफी मांग ली है। सीएम के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आप नेता आशुतोष और राघव चड्ढा ने एक संयुक्त माफीनामा पटियाला हाउस कोर्ट में सौंप दिया है। केजरीवाल ने इससे पहले भी जेटली से माफी मांगी थी लेकिन वित्त मंत्री ने कहा था कि जबतक आप के सभी नेता माफी नहीं मांगते हैं, केस वापस नहीं होगा।

जेटली ने ठोका था 10 करोड़ का हर्जाना

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर आरोप लगाया था कि उनके डीडीसीए कार्यकाल के दौरान विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। इसपर जेटली ने केजरीवाल समेत आप 5 नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। केजरीवाल के खिलाफ दायर केस में जेटली ने 10 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी दावा किया था।

Delhi CM Arvind Kejriwal, AAP leaders Sanjay Singh,Ashutosh and Raghav Chadha apologize to Union Finance Minister Arun Jaitley in the defamation case he had filed against them pic.twitter.com/CJFqxVD738