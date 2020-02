सीएम केजरीवाल ने संभाला कामकाज, अभी नहीं हुआ विभागों का बंटवारा

नई दिल्ली। दिल्ली में बंपर जीत ( Delhi Election Result 2020 ) के बाद आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi party ) के प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले केजरीवाल ने रविवार को सीएम पद की शपथ ली ( Oath Taking Ceremony ) थी। केजरीवाल समेत नई सरकार के सभी छह मंत्रियों ने आज सुबह पदभार संभाला।

केजरीवाल के साथ अपना कार्यभार संभालने पहुंचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodiya ) ने बताया फिलहाल 6 मंत्रियों ने अपना काम संभाला है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। जल्द ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी।

