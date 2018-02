Video: अंकित सक्सेना के लिए हुई मुआवजे की मांग, तो शोक सभा छोड़ भागे CM अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली में अंकित सक्सेना की हत्या के बाद सभी पार्टियां अपना राजनीतिक फायदा साधने में लगी हुई हैं। सोमवार अंकित की तेरहवी पर शोक सभा रखी गई थी। जिसमें कई पार्टी ने नेताओं के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन जब अंकित के परिजनों ने केजरीवाल से मुआवजे की बात कही तो केजरीवाल तुरंत वहां उठकर हाथ जोड़ते हुए चले गए। आप से निष्कासित दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। इसपर अंकित के पिता ने कहा कि मिस्टर केजरीवाल मेरे साथ कोई गेम मत कर देना।



वीडियो में क्या है?

वीडियो में अरविंद केजरीवाल माइक पर कहते दिख रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि यहां राशि को लेकर कोई वाद-विवाद हो। इसके बाद केजरीवाल के सामने बैठा एक शख्स माइक लेते हुए पूछता है कि जीवन यापन कैसे होगा। बस उसके लिए और कुछ नहीं है उसके अलावा। वह शख्स अपनी बाच भी पूरी नहीं कर पाता और सीएम केजरीवाल वहां से हाथ जोड़े निकल जाते हैं।

