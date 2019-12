नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल 2019 पेश करने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में विवादित बयान दिया। इस पर लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला ने उनसे गैर संसदीय भाषा का प्रयोग न करने की चेतावनी दी।

