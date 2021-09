असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM

नई दिल्ली। गुजरात दौरे पर गए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM ) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने बड़ा एलान किया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब एआईएमआईएम गुजरात विधानसभा चुनाव ( Gujarat Assembly Election 2022 ) भी लड़ेगी।

ओवैसी ने कहा कि आने वाले वक़्त में हमारी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। यहां पर हम कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुजरात में हम कितनी सीटों पर चुनाव लडेंगे ये निर्णय हमारी गुजरात यूनिट करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि साल 1984 के बाद से गुजरात में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है।

Their leader Rahul Gandhi lost their traditional seat Amethi, we didn't have a candidate. He won Wayanad as around 35% voters there are minorities. They think of A team, B team, vote cutters when they see us. Doesn't matter, people will decide: Asaduddin Owaisi,AIMIM,in Ahemdabad pic.twitter.com/vATVuXdBu7