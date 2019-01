गडकरी के सपने वाले बयान पर ओवैसी की चुटकी, बोल-पीएम मोदी को मंत्री दिखा रहे आईना

नई दिल्ली। चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। गडकरी के बयान को लेकर सियासत भी गर्माने लगी है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गडकरी को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री के बहाने ओवैसी ने सीधे पीएम मोदी पर ही निशाना साधा है। ओवैसी ने पीएम को टारगेट करते हुए कहा है कि आपके मंत्री आपको सही आईना दिखा रहे हैं।

@PMOIndia sir @nitin_gadkari is showing you the mirror ,and in a very subtle way ........ https://t.co/W8CvyC2Rmr