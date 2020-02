UIDAI ने मांगे नागरिकता के सबूत, सरकार पर बरसे ओवैसी

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ), एनआरसी ( NRC ) और एनपीआर ( NPR ) को लेकर उठा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार पिर इस मुद्दे पर सियासत गर्माता नजर आ रही है। UIDAI की तरफ से हैदराबाद में 127 लोगों को जारी की गई नोटिस के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIAMIM ) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए।

ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आधार एक्ट के सेक्शन 9 के मुताबिक आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है।

THREAD: UIDAI did not follow due procedure & abused its powers. The result was (understandable) panic among people



First, @UIDAI has no power to verify citizenship. It has few powers to look into some cases of Aadhaar being granted incorrectly (rules 27 & 28) https://t.co/2QlzaOcwVJ