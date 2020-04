असदुद्दीन ओवैसी ने BJP पर साधा निशाना,  कहा - केवल व्हॉट्सएप फॉरवर्ड कर कोरोना को नहीं हरा सकते

नई दिल्ली। देशभर में जारी कोरोना कहर के बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ( AIMIM Asaduddin Owaisi ) ने लॉकडाउन लागू करने में जल्दबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ट्वीट कर बताया है कि लॉकडाउन और कोरोनावायरस की आलोचना से बचने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

There is a concerted effort to divert criticism of an unplanned lockdown & a bumbling response to COVID19 @BJP4India propagandists should know that they cant defeat #coronavirus with whatsapp forwards Scapegoating Muslims isnt a vaccine,nor is it a substitute for adequate testing https://t.co/iMHnM9vkbD