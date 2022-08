अशोक गहलोत ने गुजरात सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश के विकास मॉडल को बताया खोखला

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात दौरे पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। यही नहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता ने प्रदेश के विकास मॉडल प्रबंधन को भी खोखला बताया। सीएम गहलोत ने कहा कि, राजस्थान में कांग्रेस ने विकास की नई इबारत लिखी है। इसको गुजरात में भी दोहराएंगे।

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे और अंतिम दिन गहलोत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने गुजरात के कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात के विकास मॉडल पर निशाना साधा। उन्होंने गुजरात मॉडल प्रबंधन को पूरी तरह खोखला बताया। सीएम गहलोत ने इस दौरान वडोदरा में “मेरा बूथ मेरा गौरव” कार्यक्रम के तहत गुजरात के नेताओं के साथ एक मीटिंग भी की।

Ashok Gehlot Targeted Gujarat Govt Said Development Model Is Hollow Management Is Here