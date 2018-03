पूर्वोत्तर में BJP की जीत पर बोले पीएम मोदी, नॉर्थ ईस्ट ठीक तो पूरी इमारत ठीक

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वॉर्टर से देश को संबोधित किया । पीएम मोदी ने कहा कि NO one से Won की यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। नॉर्थ ईस्ट ठीक तो पूरी इमारत ठीक है। उन्होंने कहा कि सूरज जब अस्त होता है तो लाल रंग का होता है। परंतु जब उदय होता है तो केसरिया रंग का होता है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के हर कोने में वट वृक्ष बनी चुकी है । पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल में जितने मंत्री पूर्वोत्तर नहीं गए उतने 4 साल में हमारे मंत्री गए हैं। हर 15 दिन में एक मंत्री पूर्वोत्तर में अपना समय दिया है। उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब संगठन का काम देखता था तो पूर्वोत्तर जाने का कई बार मौका मिला।

पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीेएम मोदी ने जैसे ही अजान शुरू हुई कि दो मिनट के लिए अपना भाषण रोक दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहा लेफ्ट। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पद बड़ा हुआ है लेकिन कद छोटा हुआ। कद इतना कभी नहीं छोटा हुआ जितना आज हुआ है।

पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सफलता पर गर्व महसूस किए। पीएम मोदी ने कहा कि अमित भाई को विद्यार्थी जीवन से जानता हूं सफलता दर सफलता पर गर्व होता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन त्रिपुरा की निर्वाचित टीम सबसे युवा है। ऐसे युवा उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक लोगों का भरोसा जीता है।

I do not have the figures but I think the elected team in Tripura is the youngest ever team. Some of them were even scared that would be rejected on the grounds of their age. Such young candidates successfully won people's confidence: PM Modi pic.twitter.com/bwsfvy4mYA