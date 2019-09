उपचुनाव परिणामः हमीरपुर-बाधरघाट पर भाजपा तो पाला में एलडीएफ और दंतेवाड़ा में कांग्रेस जीती

नई दिल्ली। देश के चार राज्यों में बीते 23 सितंबर को हुए विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। इनमें भारतीय जनता पार्टी को दो सीटों पर जीत मिली जबकि एक सीट पर कांग्रेस और एक पर लेफ्ट के उम्मीदवार जीते। भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सीट पर युवराज सिंह और त्रिपुरा की बाधरघाट सीट पर मिनी मजूमदार ने जीत दर्ज की। जबकि छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट पर कांग्रेस की देवती कर्मा और केरल की पाला विधानसभा सीट पर सत्ताधारी एलडीएफ के उम्मीदवार मणि सी कप्पन ने बाजी मारी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कारण यहां के भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को अदालत द्वारा सजा सुनाया जाना रहा। अशोक सिंह को एक हत्या के मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई। यहां पर हुए उपचुनाव में भाजपा की ओर से युवराज सिंह, दीपक निषाद (कांग्रेस), मनोज कुमार प्रजापति (एसपी), नौशाद अली (बसपा) और आलम मंसूरी (भाकपा) समेत नौ उम्मीदवार मैदान में थे।

Left Democratic Front's Mani C Kappan wins Pala legislative assembly constituency by-elections by over 2000 votes. pic.twitter.com/vQ4kjEcX5P