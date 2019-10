विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस का भाजपा पर हमला, बीजेपी ने खोया बहुमत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हासिल सीटों की बेहतर संख्या के बाद कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि चुनाव परिणाम भाजपा के लिए नैतिक हार का संकेत है और पार्टी भाजपा प्रमुख अमित शाह के भगवा पार्टी के बड़ी जीत के विचार से अलग मत रखती है।

अभी-अभीः विधानसभा चुनाव की जीत से गदगद हुए मोदी और शाह, भाजपा हेड क्वॉर्टर से की इतनी बड़ी घोषणा..

कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी 'सम्मान व विनम्रता' के साथ लोगों का जनादेश स्वीकार करती है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम कहना चाहते हैं कि यह भाजपा के लिए नैतिक हार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा प्रमुख अमित शाह व उनका पूरा नेतृत्व जमीनी हकीकत से कोसों दूर था और उनका पूरा प्रचार जनता के मुद्दों से नहीं जुड़ा था।"

बिग ब्रेकिंगः अभी-अभी सामने आ गया हरियाणा के अगले सीएम का नाम, किसी को बहुमत नहीं फिर भी..

Anand Sharma, Congress: We accept the people's mandate humbly and respectfully. We also want to say that it is a moral defeat for the Bharatiya Janata Party (BJP). PM Narendra Modi, BJP president Amit Shah and their entire leadership was cut off from the ground reality. pic.twitter.com/HwgiJBfQx6