Assembly elections : बंगाल के सीएम ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की, ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी चुनाव

नई दिल्ली। पश्मिच बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने आज 294 में से 291 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तीन उम्मीदवारों की सूची बात में जारी की जाएगी। ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुरा से शोभन देव चुनाव लड़ेंगे। जबकि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ।

Today, we are releasing a list of 291 candidates which includes 50 women, 42 Muslim candidates. On 3 seats of north Bengal, we not putting up our candidates. I will contest from Nandigram: TMC Chief & West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/0bY1pxxlN1