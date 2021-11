पंजाब में ऑटोवाली पॉलिटिक्स, केजरीवाल के बाद चन्नी का बड़ा दांव

पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां नए-नए दांव चल रही हैं। कभी बिजली का मुद्दा तो कभी किसानों का। पंजाब में अब ऑटो पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। एक तरफ केजरीवाल ऑटो और कब ड्राइवरों को लुभाने के लिए उनसे संवाद कर रहे, कभी उनके यहाँ खान खा रहे। इस बीच केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स को काउन्टर करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ी घोषणा की है।

चन्नी की बड़ी घोषणा

He also announced that all the challans which are pending will be waived off. He also acceded to the demand of auto-rickshaw owners to draw a yellow line exclusively for plying of auto-rickshaws: Punjab CMO — ANI (@ANI) November 23, 2021

सोमवार को लुधियाना में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के बीच पहुंचे और उनसे संवाद किया। इस दौरान चन्नी ने कहा कि लंबित सभी चालानों को माफ कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी ऑटो चालकों की समस्याओं को भी सुना और उसे सुलझाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑटो-रिक्शा चालकों को उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए नए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे।

चन्नी ने कहा, “लुधियाना में 15,000 ऑटो रिक्शा चालक हैं और 30,000 अन्य जो रेहड़ी (खाद्य स्टालों और फलों की सब्जियां) चलाकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। पुलिस उनसे पैसे वसूलती है, जिसे अनुमति नहीं दी जाएगी।” इस दौरान उन्होंने ऑटोचालकों के साथ चाय बिस्किट भी खाया।

पहले क्यों नहीं सुनी इनकी समस्या?

हालांकि, इससे पहले जब राज्य में विभिन्न जिलों के छोटे ट्रांसपोर्टर काफी समय से अपनी समस्याओं को सुलझाने की मांग कर रहे हैं, परंतु इसपर सरकार का कोई बड़ा कदम देखने को नहीं मिला है। कोरोना के कारण कई ऑटो चालकों के लिए अपनी जीवनी चलाना कठिन हो गया, परंतु अब जाकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा पंजाब के निजी बस ट्रांसपोर्टर भी कोरोना के कारण संकट से जूझ रहे हैं, शायद इन्हें भी लुभाने के नाम पर इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और समाधान का आश्वासन दिया जाए।

केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स

Moment of the Day ❤️



When CM @ArvindKejriwal accepted an Auto-rickshaw driver's dinner invitation.



Furthermore, Kejriwal ji went ahead & invited the Punjab Auto Driver's family for dinner at CM house in Delhi. pic.twitter.com/K57JwTaOYo — AAP (@AamAadmiParty) November 22, 2021

चरणजीत सिंह चन्नी ने ये घोषणा तब की जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पंजाब के ऑटोचालकों से मिल रहे और उनके बीच पहुंचकर उनसे संवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को सत्ता में आने के बाद सुलझाने का वादा भी कर रहे। लुधियाना में केजरीवाल ऑटो व टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों, सदस्यों और ड्राइवरों से भी मिले थे। इस जनसभा में सैकड़ों ऑटो और टैक्सी वाले पहुंचे। इस दौरान सभी ने अपनी समस्याएं सामने रखीं और पंजाब में आरटीए, ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस से होने वाली समस्याओ का उल्लेख किया। हालांकि, केजरीवाल ने अपने कैंपेन के लिए पोस्टर भी जारी किये।



इस दौरान ऑटो चालक दिलीप कुमार तिवारी के निमंत्रण को स्वीकार कर उसके घर सोमवार रात डिनर भी किया। इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली के मॉडल के तहत पंजाब में भी चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

खुद केजरीवाल ने इसपर प्रकाश डालते हुए कहा कि "दिल्ली में हमारी सरकार के गठन में 70 प्रतिशत योगदान ऑटो और टैक्सी चालकों का था। आप दिल्ली के किसी भी ऑटो चालक को फोन कर हमारे बारे में पूछ सकते हैं। अगर वह हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं तो मुझे वोट न दें।"

Delhi CM Arvind Kejriwal interacts with autorickshaw drivers in Ludhiana



"70% contribution was of auto & taxi drivers in the formation of our govt in Delhi. You can call any auto driver in Delhi and ask about us. If he doesn't praise us then don't vote for me," he says pic.twitter.com/U5Stb6QNGh — ANI (@ANI) November 22, 2021

इस दौरान केजरीवल ने पंजाब के सीएम को 'नकली केजरीवाल' भी कहा। उन्होंने कहा कि 'चन्नी को जैसे ही पता चला कि मैं ऑटो चालकों से मिलने वाला हूँ तो वो मुझसे पहले उनसे मिलने पहुँच गए। वो वही करते हैं जो मैं करता हूँ।'

केजरीवाल की खुली पोल

हालांकि, केजरीवाल की ऑटो पॉलिटिक्स की पोल तब खुल गई जब मीडिया में ये सामने आया कि जिस ऑटो चालक ने उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस बात का खुलासा खुद ऑटो चालक के भाई महेंद्र कुमार तिवारी ने एक मीडिया की रिपोर्ट में किया है। ऑटो चालक के भाई ने बताया कि उनका भाई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और वो काफी समय से पार्टी से जुड़ा है और कई कार्यक्रमों में भाग भी लेता रहा है। ऐसा लगता है कि आम जनता से जुड़ाव को दिखाने के लिए ये सब केजरीवाल की सोची समझी रणनीति है।

पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरह से ये दोनों ही मुख्यमंत्री ऑटोचालकों को रिझाने में जुटे हैं उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही राज्य की जनता को लुभाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हालांकि, इन दोनों में से किसे जनता अपना नेता चुनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।