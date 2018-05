बेंगलुरु। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार को आज फ्लोर टेस्ट पास करना है। कर्नाटक में चुनाव खत्म होने और चुनावी नतीजे आने के बाद भी सियासी हलचल खत्म नहीं हुई है। दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है, जिसके लिए सुबह से ही राज्य में सियासी हलचल चल रही है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए शनिवार शाम 4:30 बजे तक का समय दिया गया है।

Visuals of security outside Vidhana Soudha in Bengaluru. #FloorTest to be held at 4 pm today. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/sfA8STkMt7 — ANI (@ANI) May 19, 2018

जहां एक तरफ बीजेपी बहुमत जुटाने में लगी हुई है तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस अपने-अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी है। जेडीएस और कांग्रेस ने अपने-अपने विधायकों को होटल और रिसॉर्टस में रखा हुआ है।

इन सबके बीच सियासी बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 100 फीसदी बहुमत जुटाने की बात कही है। वहीं भाजपा नेता सदानंदा गौड़ा ने भी बहुमत का दावा करते हुए कहा कि आप शाम के 4.30 बजे तक इंतजार कीजिए हमारी जीत होगी और बीएस येदुरप्पा अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने भाजपा की जीत का पूरा भरोसा जताया है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस का गठबंधन अपवित्र है, उन्हें लोग अस्वीकार करेंगे, लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे।

Wait till 4.30 pm. We will win and BS YeddyUrappa will be the CM for 5 years: Sadananda Gowda, BJP #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/VPzBkE2EVx — ANI (@ANI) May 19, 2018

100% I am going to have absolute majority. Tomorrow I am going to take all that decision which I promised to the people of Karnataka: CM BS Yeddyurappa #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/ouhYprTqhh — ANI (@ANI) May 19, 2018

वहीं येदियुरप्पा के फ्लोर टेस्ट को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि बहुमत का आंकड़ा हमारे फेवर में हैं, ना कि बीजेपी के। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। यही बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे। बीजेपी बस बहुमत आंकड़ा होने का दिखावा कर रही है।

Numbers are against BJP. Numbers are in favor of us. MLAs are in our favour. We will form the govt: Ghulam Nabi Azad, Congress on #FloorTest in the Karnataka Assembly today #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/rASaQJnwrq — ANI (@ANI) May 19, 2018

BJP doesn't have the numbers, we will win the floor test. BJP is just trying to prove their majority & they will fail to do so: Mallikarjun Kharge, Congress on #FloorTest in Karnataka assembly today. pic.twitter.com/egpTPFlVRf — ANI (@ANI) May 19, 2018