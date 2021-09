TMC जॉइन करने के बाद Mamata Banerjee से मिले बाबुल सुप्रियो, बोले- दीदी ने मुझे मन से काम करने और गाने को कहा

नई दिल्ली। बीजेपी ( BJP ) छोड़कर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) ज्वाइन करने वाले बाबुल सुप्रियो ( Babul Supriyo ) ने सोमवार को प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) से कोलकाता में मुलाकात की। टीएमसी में आने के बाद सुप्रियो की ममता से ये पहली मुलाकात थी।

मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने कि टीएमसी प्रमुख से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। टीएमसी परिवार में उन्होंने मेरा बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। दीदी ने मुझे कहा कि 'मैं दिल से काम करूं और दिल से गाने गाऊं।'

बाबुल सुप्रियो ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दीदी ने बेहद ममत्व और गर्मजोशी के साथ टीएमसी परिवार में मेरा स्वागत किया है।

I'm very happy to meet her. The affection & warmth with which she welcomed me to TMC family...She asked me to work with all my heart & sing with all my heart which I think is icing on the cake. She said 'Pujor samayo tumi gaan karo': Babul Supriyo after meeting CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/6BlwnoAy2O