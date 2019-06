महाराष्ट्र: कांग्रेस ने बालासाहेब थोराट को विधानसभा में बनाया नेता प्रतिपक्ष

नई दिल्ली। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। बालासाहेब को यह पद राधा कृष्ण विखे पाटिल के कांग्रेस छोड़ने के बाद मिला है। नेता प्रतिपक्ष के अलावा पार्टी ने विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भी कई दूसरे पदों पर बदलाव किए हैं।

Maharashtra: Senior Congress leader Balasaheb Thorat appointed as Congress Legislature Party (CLP) leader of Maharashtra assembly after resignation of Radhakrishna Vikhe Patil from the post and the party. pic.twitter.com/Ny6md6cRBg