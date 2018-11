आम चुनाव से पहले EC ने सभी पार्टियों को दिया बड़ा झटका, सिंगल कैश ट्रांजेक्शन को किया आधा

नई दिल्ली। आम चुनाव 2019 के लिए सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को मात देने के लिए अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को एक बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक उम्मीदवार को सिंगल कैश ट्रांजेक्शन के जरिए होने वाले चुनावी खर्चे या चंदे की रकम को आधा कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सभी राज्यों के उम्मीदवार अब 20 हजार की बजाए केवल 10 हजार की ही सिंगल ट्रांजेक्शन कर पाएंगे।

Election Commission of India has revised threshold election expenditure/donation through a single cash transaction as well as individual cash donations to candidates during elections to Rs 10,000 from Rs 20,000 for all states. pic.twitter.com/fKXkUgrMdd