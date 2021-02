बंगाल : बीजेपी नेता दिलीप घोष का विवादित बयान, चुनाव बाद विरोधियों को देख लेने की दी धमकी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर जारी हमले के खिलाफ विरोधियों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के नेता हमें बता रहे हैं कि हमारा खेल खत्म हो गया है। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारा खेल जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विरोधियों को तैयार रहने की चुनौती भी दी है।

Opposition is telling us that our game is over but let me tell them that our game is on. Be ready. Tell mothers to keep their children under control if they want to see their faces after polls. We're civilised & follow law but it doesn't mean that we're weak: Dilip Ghosh (14.02)