नई दिल्‍ली। कोलकाता में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्‍यक्ष अमित शाह के रोड शो में टीएमसी कार्यकर्ताओं के बवाल के विरोध में पार्टी ने दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। भाजपा नेता मुंह पर उंगली रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। भाजपा नेता धरने पर पार्टी अध्‍यक्ष शाह की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के बाद बैठे हैं। हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह और विजय गोयल व अन्‍य नेता मौजूद हैं।

Delhi: Bharatiya Janata Party (BJP) holds protest against violence in BJP President Amit Shah's roadshow in Kolkata, West Bengal yesterday. Union Ministers Harsh Vardhan, Jitendra Singh and Vijay Goel also present pic.twitter.com/pIK872wgYF