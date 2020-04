राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका, EC को खत लिख कर डाली चुनाव कराने की मांग

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ( Bhagat Singh Koshyari ) ने उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका दे दिया। दरअसल, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी ( MLC ) नामित करने पर फैसला टाल दिया और गेंद को चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया है। खबर है कि भगत सिंह कोशियारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख चुनाव कराने की मांग की है।

27 मई से पहले राज्य में होंगे चुनाव!

जानकारी के मुताबिक, भगत सिंह कोशियारी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि वह जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की खाली पड़ी 9 सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव कराएं। अब अगर चुनाव आयोग राज्यपाल के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो 27 मई से पहले राज्य में चुनाव हो सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग रद्द, उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर गहराया संकट

चुनाव आयोग करेगा अंतिम फैसला

राज्यपाल ने अपने पत्र में ये कहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के दौरान कई छूट और उपायों की घोषणा की है और चुनाव कराने संबंधी कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और उन्हें 27 मई 2020 से पहले परिषद में चुने जाने की आवश्यकता है। ऐसे में चुनाव आयोग अपनी ओर से जल्द से जल्द इस पर फैसला करे।

बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग हुई थी रद्द

आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग भी होनी थी, जो रद्द हो गई थी। इस मीटिंग में राज्यपाल कोटे से उद्धव को नामित किए जाने की मांग को लेकर चर्चा होनी थी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्यपाल से दो बार इस मुद्दे को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन दोनों बार गुहार को लेकर राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया।

क्या है मामला?

आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अभी वह विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उद्धव ठाकरे बिना कोई चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने थे। नियमों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे को 6 महीने के अंदर विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है और उद्धव ठाकरे की ये समयसीमाा 27 मई को खत्म हो रही है।

