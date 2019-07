भाटापारा हिंसा: पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान, ममता सरकार देगी ढाई लाख रुपए और नौकरी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल का हिंसा प्रभावित क्षेत्र भाटपारा इन दिनों राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इलाके का दौरा किया है। इसके बाद Mamata Banerjee सरकार ने ऐलान किया कि Bhatpara violence के दौरान मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी।

राज्य सरकार देगी मुआवजा

TMC नेता और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि यहां लोगों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। कई इलाकों में निरंतर बम विस्फोट हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन को ढाई लाख का मुआवजा दिया है। साथ ही राज्य सरकार मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी भी देगी।

West Bengal:TMC delegation today visited Bhatpara to take stock of the situation after violence in the area. Firhad Hakim,TMC says,"State govt has given 2.5 lakhs compensation to families of those who were killed during violence. We'll also provide job to the kin of those killed" pic.twitter.com/CV38kvcYBP