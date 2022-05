Haryana Congress Rally: पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा ऐलान- हमारी सरकार बनी तो 6 हजार रुपए देंगे वृद्धा पेंशन

हरियाणा में 'विपक्ष आपके समक्ष' नामक कार्यक्रम के तहत आज पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फतेहाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर वृद्धा पेंशन की रकम को बढ़ाए जाने की घोषणा की।

Bhupendra singh hooda says will pay 6 thousand old age pension