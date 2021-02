सीएम नारायणसामी का बड़ा आरोप, हमारी सरकार को गिराने के लिए किरण बेदी और केंद्र ने रची साजिश

नई दिल्ली। पुडुचेरी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर बहस जारी है। बहस में भाग लेते हुए सीएम वी नारायणसामी ने पूर्व एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार पर एक योजना के तहत सरकार को गिराने जैसा गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन हमने अपने और सहयोगी दलों के विधायकों को एकजुट किया और पांच साल तक शासन चलाने में सफल रहे।

Former LG Kiran Bedi and Central Government colluded with the Opposition and tried to topple the government. As our MLAs stayed united we managed to pull off the last 5 yrs. The Centre has betrayed the people of Puducherry by not granting funds we requested: Puducherry CM pic.twitter.com/uRiwK5hkGD