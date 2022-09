गोवा में कांग्रेस को झटका, पार्टी के 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल

8 Goa Congress MLAs To Join BJP: 8 गोवा कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। केवल 3 विधायक यूरी अलेमाओ, कार्लोस अल्वारेस फरेरा और अल्टोन डकोस्टा ने पार्टी का साथ छोड़ने से मना कर दिया है।

गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस द्वारा दलबदल के प्रयास को टालने के महज दो महीने बाद ही उसके 11 में से आठ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले ये दावा राज्य के बीजेपी प्रमुख सदानंद शेत तनवड़े ने किया था जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के इन विधायकों ने आज विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात की। 11 में से 8 विधायकों के पार्टी छोड़ने से गोवा में कांग्रेस हाशिये पर चली गई है।

Big jolt for Congress Party in Goa, 8 MLA's of Congress to join BJP party