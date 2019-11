महाराष्ट्र में हटा डिप्टी सीएम पद से सस्पेंस, एनसीपी का ही होगा उपमुख्यमंत्री

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए शनिवार का दिन काफी अहम है। क्योंकि शनिवार को ही उद्धव अग्नि परीक्षा यानी बहुमत परीक्षण से गुजरेंगे।

इस बीच महाराष्ट्र में इस बात का सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा। दरअसल डिप्टी सीएम की दौड़ में एनसीपी नेता अजित पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने इस पद पर अपना दावा पेश कर दिया था। ऐसे में डिप्टी सीएम के पद को लेकर काफी समय से सस्पेंस बना हुआ है।

Nationalist Congress Party (NCP) leader Praful Patel: Deputy CM's post is with the NCP and we will fill up the post after Nagpur Assembly session which will end around 22nd December. pic.twitter.com/YOiB3E6Frt