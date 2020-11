Amit Shah का बड़ा बयान : अर्नब के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग इमरजेंसी की याद दिलाता है

नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह खुलकर सामने आ गए हैं। अमित शाह ने गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सत्ता की शक्ति का इस तरह दुरुपयोग आपातकाल की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि यह एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में कयासबाजी का दौर जारी है।

Blatant misuse of state power against Arnab Goswami, reminds us of emergency: Amit Shah



