शिवानंद तिवारी का कांग्रेस पर हमला - जनता का भरोसा हासिल करने में विफल रहे राहुल गांधी

नई दिल्ली। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस में राहुल गांधी के बयान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से जारी बयान कि 99.9 फीसदी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, को खारिज कर दिया है। शिवानंद तिवारी का कहना है कि वास्तविक चुनाव से पहले इस तरह का दावा करना एक संस्था के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।

Rahul Gandhi has never shown any inclination to possess traits of a full-time political worker. He's unable to inspire confidence in the public. A section of Congress party has vested interests & supports Rahul Gandhi for party's national president: Shivanand Tiwari, RJD leader https://t.co/VTykR8ZZMr