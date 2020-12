येदियुरप्पा के मंत्री आर अशोक का बड़ा बयान - कर्नाटक सरकार लव जिहाद पर लगाएगी बैन

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम सरकार द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की पहल करने के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री आर अशोक ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर लव जिहाद पर प्रतिबंध लगाएगी। लव जिहाद में लिप्त सभी लोगों को जेल में डालने का काम हमारी सरकार करेगी। कर्नाटक सरकार इस मामले के आरोपियों को केंद्रीय जेल में रखने की योजना बना रही है।

Karnataka govt will ban 'Love Jihad' at any cost. We will jail all those indulging in it. They will be locked at the central prison. Who is Siddaramaiah to oppose it? Is he running the government? It is the BJP government, which is in power: Karnataka Minister R Ashok (02.12) pic.twitter.com/aMMO2e1vpA