शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान - ममता बनर्जी सत्ता में लौटी तो बंगाल को कश्मीर बना देगी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल के नंद्रीग्राम से टिकट मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी होती है तो वे बंगाल को कश्मीर में बदल देंगी। ये बात नंद्रीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी मुचीपारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले शुभेंद्र अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंद्रीग्राम से 50 हजार मतों से हराने का दावा किया था।

If TMC comes back to power, Bengal will turn into Kashmir: Suvendu Adhikari



Read @ANI Story | https://t.co/RCgdCe3Y0I pic.twitter.com/bRI9BvNEPq