किसानों के साथ चर्चा से पहले बड़ी हलचल, कृषि कानूनों को लेकर पीएम आवास पर अहम बैठक

नई दिल्ली। कृषि संबंधी कानूनों को लेकर किसान संगठनों के साथ आज प्रस्तावित बातचीत से पहले केंद्र सरकार के स्तर पर बड़ी हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक इस समय जारी है। किसान आंदोलन को लेकर जारी इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा जारी है।

