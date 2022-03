बिहार विधानसभा में लॉ-एंड-ऑर्डर पर हंगामा, मार्शल ने CPI(ML) के 8 विधायकों को किया मार्शल आउट

बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र का आखिरी दिन था। इस दौरान CPI(ML) के 8 विधायकों को स्पीकर ने सदन से बाहर निकाल दिया।

आज बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधायकों को उठाकर मार्शल ने सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों को शांत कराने की कोशिश की, परंतु हंगामा शांत नहीं हुआ जिसके बाद स्पीकर ने विधायकों को बाहर निकाला।

Bihar Assembly: CPI(ML) MLAs carried out from house for creating ruckus over law and order situation