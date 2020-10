Bihar Election: Nitish Kumar ने गिनाईं उपलब्धियां, हमनें हर घर को बिजली दी

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के बीच राजनीतिक दलों में बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप को दौर जारी है। इस क्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक जनसभा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि गांव की तो बात छोड़ों, हमारे सत्ता में आने से पहले बिहार के शहरों तक में बिजली नहीं पहुंची थी।

RSS के विजयादशमी उत्सव में भागवत देंगे एक घंटे का संबोधन, चुनौतियों से करेंगे आगाह

Forget about villages, even cities didn't get proper electricity before we came to power. We made gradual improvements & decided to bring electricity to every house. We had set Dec 2018 as the deadline but we achieved the goal in Nov itself: Bihar CM in Vaishali#BiharElections pic.twitter.com/iafmB6k85u