Bihar: Tejashwi बोले- ऐसे व्यक्ति को वोट देने का कोई फायदा नहीं, जिसका यह अंतिम चुनाव

नई दिल्ली। बिहार ( bihar assembly election ) में तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। कल यानी शनिवार को मतदान होना है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ( RJD Leader Tejashwi Yadav ) ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी व्यक्ति के लिए मतदान का कोई उपयोग नहीं है जिसका यह आखिरी चुनाव है, क्योंकि चुनाव के बाद में उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। तेजस्वी ने कहा कि अगर आने वाले पांच सालों में बिहार बर्बाद हो गया तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? वह पहले से जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं।

I'd like to tell people of Bihar that there's no use of voting for someone for whom it's the last election, there'll be no accountability - if Bihar is destroyed for next 5 years who will be held accountable? He is brushing off the responsibility beforehand: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/T5p2xr7b9P