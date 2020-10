Bihar Election: सीवान में गरजे Yogi, बोले- एक परिवार को लूट की छूट मिले इसके लिए बनाया गठबंधन

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के मतदान से पहले पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हैं। गुरुवार को सीवान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जाति-क्षेत्र-भाषा और मजहब से ऊपर उठकर सबका विकास किया। राम मंदिर, तीन तलाक, धारा 370 जैसे मुद्दे हल करने के बाद अब नक्सलवाद के खात्मे की बारी है।

15 years ago, some people put Bihar in identity crisis. Recall their 'jungle raj' when corruption was rampant...6 years ago, choosing PM Modi changed nature of Indian politics. Now, no poor has religion or caste. Development is for all: UP CM Yogi Adityanath in Siwan#BiharPolls pic.twitter.com/OozJfWIbW9