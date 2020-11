Bihar Assembly Polls: 17 जिलों की 94 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान शुरू, डिप्टी सीएम और राज्यपाल ने डाला वोट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Polls ) में 17 जिलों की 94 सीट पर दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण 1463 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। आरजेडी के लिए ये चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी चरण में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं।

बिहार के डिप्टी सीएम सुबह-सुबह पटना स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि- मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकलें, अपना वोट डालें, सामाजिक दूरियां बनाए रखें और नकाब पहने रहें।

वहीं राज्यपाल फागु चौहान ने भी राजधानी पटना में वोट डाला।

I appeal to the people to step out of their homes, cast their vote, maintain social distancing and keep wearing mask: Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi after casting his vote at polling booth no.49 at St Joseph High School in Rajendra Nagar, Patna #BiharElections pic.twitter.com/iTon66FQsO

Bihar: Governor Phagu Chauhan cast his vote for 2nd phase of #BiharElections, at the polling booth at government school in Digha, Patna. He says, "I appeal to the people to participate in election in large numbers. I hope that voting percentage will be more than previous time." pic.twitter.com/6HsmpS4aUj