Bihar Assembly Polls: वाल्मीकिनगर में गरजे यूपी सीएम योगी, नीतीश से ज्यादा मोदी सरकार की गिनाईं उपलब्धियां

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Polls ) के लिए अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें तीसरे और अंतिम चरण पर टिकी हैं। यही वजह है कि सभी दलों ने इस चरण के प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के वाल्मिकी नगर में जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन को आड़े हाथों लिया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा- याद करिए जब कांग्रेस और राजद की सरकार बिहार में थी उन्होंने कुछ भी तो नहीं दिया। सिर्फ अपने परिवार और जाति का ही ध्यान रखा। इनके बहकावे में नहीं आना है। यही नहीं सीएम योगी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने मावेशियों का चारा तक डकार लिया।

Those who looted jobs of youth for the benefit of their family, how're they even promising jobs now, from where they'll bring the jobs? When they were in power, let alone provide food to the poor, they even digested fodder of animals, who can't say a word: UP CM Yogi Adityanath https://t.co/3logKtV1zw pic.twitter.com/2jwRAkBqOY