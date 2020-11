Bihar: Tejashwi पर आग बबूला Nitish- बस बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) ने शुक्रवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष तेेजस्वी यादव ( RJD leader Tejashwi Yadav ) पर आग बबूला हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी उनके भाई समान दोस्त (लालू प्रसाद यादव) का बेटा है, इसलिए वह उनकी बात नजरअंदाज कर देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को 1991 के एक मर्डर केस का आरोपी बताया था। इसके साथ नीतीश पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाते हुए इस प्रकरण में उन पर लगाए गए 25 हजार रुपए के जुर्माने का भी जिक्र किया था।

People can even say that you (CM) did not have another child out of fear that it could be a girl. But I didn't say that during elections. I just reminded him that the youngest child of my parents is a girl: RJD leader Tejashwi Yadav on his remarks in Bihar Assembly (2/2) https://t.co/UkBSPdNJnL