Bihar : डिप्टी सीएम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है - रेणु देवी

नई दिल्ली। बिहार में आज शाम चार बजकर 30 मिनट पर एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच एक सवाल के जवाब में बीजेपी की महिला विधायक रेणु देवी ने कहा कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। प्रदेश के लोगों ने हमें चुना है। अब अगर एनडीए नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे।

