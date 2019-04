'सारे मोदी चोर' कहना राहुल गांधी को पड़ा महंगा, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी करेंगे मानहानि का केस

नई दिल्ली। देश में लोकसभा की सरगर्मियां चरम पर हैं। वहीं, नेतागण एक-दूसरे को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। विवादित बयान के कारण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है। बिहार के डिप्टी सीएम(उपमुख्यमंत्री) सुशील मोदी (sushil modi) राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे।

राहुल के खिलाफ केस करेंगे सुशील मोदी

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को एक विवादित बयान था। उन्होंन कहा था कि 'सारे मोदी चोर हैं।' यह बयान देना राहुल गांधी को अब महंगा पड़ गया है। अब इस बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पटना कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ वह केस करेंगे। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है वह एक तरह से क्राइम है और उससे लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची है।

Bihar Deputy CM Sushil Modi on Rahul Gandhi's statement 'All thieves have Modi in their surnames': I will file a defamation case against Rahul Gandhi in a Patna court. Is it a crime to have 'Modi' surname? He has referred to crores of people as 'chor' and hurt their sentiments. pic.twitter.com/ijc7io38MK